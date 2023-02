Reportagem. A aldeia que morreu para Kherson renascer

A meio caminho entre Mykolaiv e Kherson há uma pequena aldeia que só chama a atenção por estar reduzida a nada. Junto à esburacada M14, que liga as duas cidades, Posad-Pokrovske aparenta ter sido um lugar pacato e imagina-se o movimento de crianças em direção à escola ou as lições de música na Casa da Cultura. Já nada existe. As salas de aula são hoje um amontoado de pedras e entulho e o espaço da antiga biblioteca e auditório foi perfurado por uma potente peça de artilharia que abriu o edifício ao meio. O piano ainda lá está, poeirento e em silêncio. Há muito que o centro cultural era usado para abrigo dos bombardeamentos, mas no fogo cruzado de russos e ucranianos, como o que atingiu Posad-Pokrovske, pouco ou nada resistiu.