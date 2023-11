Ucrânia: presente de aniversário com granada mata assessor do chefe do exército

Um assessor do chefe das forças armadas da Ucrânia recebeu um presente de aniversário com uma granada no interior, tendo esta acabado por explodir, matando-o.







REUTERSGleb Garanich

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O major Hennady Chastyakov chegou a casa para celebrar o seu 39º aniversário com o seu filho e quando estava a abrir os presentes que os colegas lhe tinham oferecido a granada explodiu. O filho de 13 anos, sobreviveu mas encontra-se gravemente ferido.Segundo o ministro da Administração Interna foi a criança que provocou o incidente ao "puxar o anel da granada". Ainda assim o ministro afirmou que é preciso esperar pelo resultado da investigação oficial. Já a polícia disse que a explosão registada na periferia de Kiev resulta do "manuseio descuidado de munições".Em casa da família Chastyakov foram encontradas outras cinco granadas, todas seriam presentes dados por colegas do exército. Fotos do local mostram as outras granadas no chão do apartamento no meio de outros sacos de presentes.O comandante das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, referiu a dor indescritível que a morte de Chastyakov representa para todos os militares ucranianos, referindo ainda que o major foi um "ombro confiável" desde o início da invasão russa do país.A causa da morte tem gerado algumas críticas dentro do país. A deputada Maryana Bezulla classificou o caso como negligência: "Nunca pensaria que a morte Chastyakov seria causada por um descuido do próprio no dia do seu aniversário. Granadas não são presentes".No entanto alguns comentadores ucranianos têm questionado a causa da morte, especulando a possibilidade de o presente ter sido dado com o objetivo de colocar a vida de Zaluzhny em perigo, existindo alguma expectativa de que o chefe de exército estaria presente no aniversário.