O ministro da Defesa Nacional revelou esta sexta-feira que Portugal foi convidado a integrar a força militar europeia proposta em Setembro pelo presidente francês, estando em negociações a possível assinatura de uma "carta de intenções" em Junho.De acordo com Azeredo Lopes, trata-se de responder a uma "necessidade de desenvolver uma estratégia comum que permita acorrer mais facilmente e estancar mais facilmente situações ditas de emergência".Numa audição na comissão parlamentar de Defesa Nacional, Azeredo Lopes disse que "ainda não há nenhuma vinculação" e que a "hipótese que se está a discutir é a assinatura de uma carta de intenções em Junho".De acordo com o ministro, além da França, participam actualmente no processo de negociações Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Estónia e Dinamarca visando "a criação de um quadro de cooperação o mais flexível possível".Se entrar, Portugal designará um militar do Estado-Maior das Forças Armadas para integrar a rede de oficiais de ligação, disse o ministro, frisando que "não se trata, evidentemente, de criar exército europeu ou de criar uma nova força europeia mas de promover uma utilização mais eficaz de instrumentos que actualmente já existem".A iniciativa francesa partiu do Presidente Emmanuel Macron que, em Setembro do ano passado, propôs a criação de uma força de intervenção militar comum, um orçamento de defesa comum e uma "doutrina comum", num discurso perante alunos da Universidade de Sorbonne, em Paris.Na audição, Azeredo Lopes disse que o objectivo da iniciativa será "harmonizar procedimentos relativamente a cenários, com planeamento comum e reforço de intervenção da capacidade de intervenção conjunta de forma rápida e eficaz" e deu o exemplo da "protecção de nacionais no estrangeiro".A "antecipação estratégica, elaborar possíveis cenários de empenhamento, apoio a operações e lições aprendidas" são os "capítulos" previstos no processo de negociações em curso, disse o ministro, precisando que a iniciativa não se enquadra nem na NATO nem na União Europeia.Apesar de ser uma iniciativa que não se enquadra nem na NATO nem na União Europeia, a "intenção é a cultura de empenhamento poder ser utilizada ao serviço e na presunção de uma utilização legítima de uma das organizações internacionais em que estamos inseridos", disse Azeredo Lopes.