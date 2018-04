Reino Unido saúda cimeira coreana mas mantém reservas sobre questão nuclear

O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, saudou o encontro entre os líderes coreanos, mas mantém reservas quando às ambições sobre as questões relacionadas com a energia nuclear por parte da Coreia do Norte.

"Estou muito encorajado sobre o que está a acontecer", disse Johnson à margem de uma reunião da NATO em Bruxelas acrescentando que ainda é cedo para chegar a conclusões sobre a questão da energia nuclear.

"Face à história dos planos de desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Norte não creio que ninguém possa estar optimista, nesta altura. Mas o encontro entre os dois líderes é claramente uma boa notícia", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico.