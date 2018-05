O principal interveniente nas negociações de paz da Coreia do Norte, Ri Son Gwon, disse esta quinta-feira que o governo sul-coreano é "ignorante e incompetente". O responsável denunciou treinos de combate aéreo entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul e voltou a ameaçar suspender as negociações de paz enquanto não forem cumpridas as exigências de Pyongyang.

As declarações do líder do Comité para a Reunificação Pacífica da Coreia do Norte colocaram em risco o processo de paz e desnuclearização da Península coreana e a cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump – marcada para Junho, em Singapura.

Segundo um comunicado avançado pela agência estatal de notícias KCNA, Ri Son Gwon criticou ainda a Coreia do Sul por permitir que "escumalha humana" falasse na sua Assembleia Nacional.

De acordo com a Reuters, o comunicado não faz referências directas, mas poderá aludir a Thae Yong Ho, um antigo diplomata norte-coreano que desertou do país em 2016.



"A não ser que a situação séria que levou à suspensão das conversações de alto nível entre o norte e o sul seja resolvida, nunca mais será fácil sentar cara a cara com o actual regime da Coreia do Sul", refere o comunicado.

"Nesta oportunidade, as actuais autoridades sul-coreanas provaram claramente serem um grupo ignorante e incompetente desprovidos do sentido elementar da situação actual", disse ainda Gwon.