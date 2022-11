Coreia do Norte lançou 17 mísseis e disparou 100 rondas de artilharia na direção da Coreia do Sul, e esta respondeu. É uma resposta aos exercícios militares que envolvem os EUA.

60 quilómetros. Míssil da Coreia do Norte nunca tinha aterrado tão perto do Sul até hoje

A Coreia do Norte disparou 17 mísseis e 100 rondas de artilharia para a zona que a separa da Coreia do Sul, o que levou a um alerta de bombardeamento aéreo e a uma resposta do Sul com o lançamento de três mísseis. Um dos mísseis norte-coreanos aterrou a 60 quilómetros da costa sul-coreana: é a primeira vez que um míssil balístico aterra tão perto das águas do Sul desde que a península coreana foi dividida, adianta a agência noticiosa Reuters.