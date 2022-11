Coreia do Norte volta a lançar mísseis e Japão emite alertas

População foi instada a procurar abrigo. EUA, envolvidos em exercícios militares com a Coreia do Sul, condenaram estes lançamentos.

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos esta quinta-feira, marcando o segundo dia de lançamentos consecutivo. Um míssil intercontinental, cujo lançamento terá falhado, gerou um alerta para residentes de partes do centro e norte do Japão no sentido de procurarem refúgio.