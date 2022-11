Brasil: Menos bloqueios nas estradas após o discurso de Bolsonaro

Jair Bolsonaro encontrou-se com os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) após o seu discurso sobre as eleições brasileiras. Apesar de a sua equipa ter reconhecido a vitória de Lula da Silva, os bloqueios em estradas protagonizados pelos apoiantes de Bolsonaro continuam, se bem que em menor número. De acordo com o site G1, esta madrugada registavam-se 164 bloqueios em estradas de todo o país: no boletim anterior, tinham sido identificados 213.