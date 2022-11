Coreia do Sul. Depois da tragédia, sobram as roupas e as máscaras

Dias depois do esmagamento na Coreia do Sul que matou 156 pessoas, o centro desportivo Yongsan, em Seul, tornou-se o ponto de perdidos e achados que atrai sobreviventes e familiares das vítimas mortais. É aqui que cerca de 800 peças de roupa e outros objetos perdidos em Itaewon, onde se deu o esmagamento durante as celebrações de Halloween no dia 29, podem ser encontradas.