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"Escumalha": Trump declara o fim do cessar-fogo com o Irão

Lusa 09:41
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Presidente dos EUA diz que líderes iranianos são também "mentirosos"

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que o cessar-fogo com o Irão acabou e apelidou os líderes iranianos de “escumalha” e mentirosos.

Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA AP Photo/Mel Evans

“No que a mim me diz respeito, acabou”, respondeu Donald Trump aos jornalistas à margem da cimeira da NATO, que termina hoje em Ancara, capital da Turquia.

Trump afirmou que “não quer lidar mais com essa gente”, apelidando os líderes iranianos de “escumalha”, “mentirosos” e “pessoas violentas e cruéis que se tivessem uma arma nuclear, usá-la-iam”.

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