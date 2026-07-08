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08 de julho de 2026 às 13:00

EUA divulgam imagens de novos ataques ao Irão

As forças armadas dos EUA divulgaram imagens do novo ataque ao Irão, na madrugada desta quarta-feira. O ataque foi perpetrado após os EUA afirmarem que Teerão tinha atingido três navios no Estreito de Ormuz.

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