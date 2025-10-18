Avião da Air China desviado para Xangai após fogo numa bateria guardada em bagagem

Incidente ocorreu a bordo do voo da cidade de Hangzhou, no leste da China, para o Aeroporto Internacional de Incheon, perto de Seul, na Coreia do Sul.

Um avião da companhia Air China foi desviado com segurança para Xangai este sábado, depois de uma bateria guardada na bagagem de mão de um passageiro se ter incendiado, informou a companhia aérea.



Avião da Air China

O incidente ocorreu a bordo do voo da cidade de Hangzhou, no leste da China, para o Aeroporto Internacional de Incheon, perto de Seul, na Coreia do Sul.

"Uma bateria de lítio guardada na bagagem de mão de um passageiro no compartimento superior do voo CA139 incendiou-se espontaneamente", disse a companhia aérea, num comunicado publicado na rede social chinesa Weibo.

"A tripulação lidou imediatamente com a situação com base nos procedimentos, e ninguém ficou ferido", refere o documento, acrescentando que o avião foi desviado para o Aeroporto Internacional de Xangai Pudong "para garantir a segurança do voo".

Uma imagem tirada por um passageiro e publicada pelo meio de comunicação nacional estatal Jimu News mostra chamas num compartimento superior, onde é visível fumo preto e, pelo menos, um passageiro a tentar apagar o fogo.

De acordo com dados do Flightradar24, que faz a monitorização do tráfego aéreo global, o voo descolou de Hangzhou às 09h47 locais (01:47 TMG), sobrevoou o mar, aproximadamente equidistante da costa leste da China e da ilha japonesa de Kyushu, antes de aterrar em Xangai pouco depois das 11h00 locais (03:00 TMG).