Avião com ministra espanhola a bordo sofreu interferência no sistema de GPS enquanto sobrevoava território russo

O avião A330 da Força Aérea espanhola, que transportava esta quarta-feira a ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, foi alvo de uma interferência no sistema de GPS enquanto sobrevoava a região russa de Kaliningrado, em direção à Lituânia. A notícia foi confirmada pelo próprio Ministério da Defesa.



A330 da Força Aérea espanhola sofre interferência no GPS Europa Press via AP

Segundo a imprensa espanhola, a bordo seguiam também familiares dos militares destacados na base da NATO, assim como jornalistas que acompanhavam a visita da ministra à base aérea lituana, onde Robles se iria encontrar com a homóloga Dovile Šakaliene.

Sabe-se, no entanto, que a aeronave não terá sofrido quaisquer consequências, uma vez que esta recebe indicações através de um satélite militar, explica o jornal El Mundo.

Também um comandante que seguia a bordo minimizou este incidente ao relatar que este tipo de incidentes são bastante comuns em voos sobre Kaliningrado, tanto em aeronaves civis como militares, numa tentativa de desorientar os pilotos.

Esta não é a primeira vez que se regista um episódio semelhante. Em agosto também a aeronave onde seguia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi alvo de interferência no sistema de GPS. Na altura, a culpa foi atribuída à Rússia. Apesar deste incidente, o primeiro-ministro búlgaro considerou que não era necessário investigar o episódio e classificou-o até como "insignificante"