02 de outubro de 2025 às 18:41

Dois aviões colidem na pista do aeroporto de La Guardia em Nova Iorque

Dois aviões regionais da Delta Air Lines colidiram na pista do aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque, EUA, na noite de quarta-feira. A asa do avião que estava prestes descolar embateu na fuselagem de um avião que tinha acabado de aterrar. Um comissário de bordo sofreu ferimentos ligeiros.

