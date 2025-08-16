Ucrânia: Washington propõe a Kiev garantias de segurança similares às da NATO

A proposta foi feita a Kiev no sábado, durante a chamada telefónica entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky.
Os Estados Unidos propuseram à Ucrânia garantias de segurança semelhantes às oferecidas aos países da NATO, mas sem incluir a adesão formal à Aliança, revelou uma fonte diplomática à AFP.
Zelensky e Trump vão encontrar-se na segunda-feira
“Como uma das garantias de segurança para a Ucrânia, a parte americana propôs uma garantia de tipo artigo 5, fora da NATO, com o acordo prévio de (Vladimir) Putin”, indicou a fonte que pediu anonimato.
A mesma fonte acrescentou que a proposta foi feita a Kiev no sábado, durante a chamada telefónica entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e “reiterada” posteriormente no telefonema com líderes europeus.
A proposta surge após a cimeira realizada na passada sexta-feira no Alasca entre Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, que terminou sem anúncios concretos sobre a resolução da guerra, mas abriu a porta a novos contactos diplomáticos.
Nesse enquadramento, está marcada para segunda-feira uma reunião em Washington entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir estas garantias e outras medidas de segurança.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, destacou hoje “os esforços” de Trump para o fim da guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o presidente francês, Emmanuel Macron, alertou para os riscos de incumprimento por parte do Kremlin, sublinhando a “propensão” da Rússia a não cumprir os seus compromissos, e apelou para que a “pressão” sobre Moscovo seja mantida enquanto não houver uma paz duradoura.
As posições de Londres e Paris refletem a preocupação europeia com a segurança da Ucrânia, num momento em que Kiev procura reforçar garantias junto dos aliados ocidentais, face aos avanços russos no terreno.
