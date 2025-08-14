Objetivo Trump para o Alasca é “preparar o cenário” para um encontro entre a Rússia e a Ucrânia

Donald Trump afirmou que vai precisar apenas de alguns minutos para perceber se a reunião vai ser “boa” ou “má”.

O presidente dos Estados Unidos disse esta quinta-feira, véspera da sua reunião com Vladimir Putin no Alasca, que o objetivo do encontro é “preparar a mesa” para um segundo encontro, dessa vez entre Putin e Zelensky. Trump referiu até que uma “reunião mais importante” do que aquela que se vai realizar amanhã será uma onde também esteja presente Zelensky e até os líderes europeus.



Trump quer encontro entre Rússia e Ucrânia AP Photo/Alex Brandon

Donald Trump falou com os jornalistas na Sala Oval da Casa Branca e partilhou que vai precisar apenas de alguns minutos para perceber se a reunião vai ser “boa” ou “má”. Assim sendo, se a reunião for má vai ser curta e se for boa “teremos paz num futuro próximo”, partilhou o presidente norte-americano.

Questionado sobre se a reunião de Trump com Putin pode ser encarada como uma recompensa para o presidente russo e “outros futuros agressores”, o presidente norte-americano recusou esse cenário.

A menção aos líderes europeus esta tarde pode ser um importante sinal de aproximação depois da realização de uma videochamada para preparar a reunião que ocorreu na quarta-feira. Desde que regressou à Casa Branca que o republicano se tem afastado da Europa e questionado a importância dos líderes europeus para a resolução do conflito na Ucrânia.

Trump voltou a sugerir que a invasão russa nunca teria começado se o republicano se tivesse mantido na Casa Branca em 2020, ignorando que a Península da Crimeia está ocupada desde 2014.