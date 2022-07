A nação contra o império

Passavam sete anos sobre a anexação da Crimeia e o desencadear da insurreição separatista no Donbass, temia-se o recrudescer da guerra, quando Zelenskii apelou à instauração de um novo feriado nacional ao assinalar o 24 de agosto, dia da emancipação da Ucrânia da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas em 1991.







A Declaração de Independência foi proclamada pelo Soviete Supremo da República Soviética Socialista da Ucrânia em resposta ao «perigo mortal» representado pela tentativa de golpe de estado, em Moscovo, de 19 de agosto.A data de ruptura com o sovietismo ficou como um dos feriados políticos que o novo estado passou a reconhecer a par do 9 de maio, Dia da Vitória Sobre o Nazismo na Segunda Guerra Mundial, e do 28 de junho, Dia da Constituição adoptada em 1996.O 14 de outubro foi reservado para o Dia dos Defensores e Defensoras da Ucrânia, a celebração dos feitos militares tradicionalmente ligada à Festa da Protecção da Mãe de Deus do calendário religioso ortodoxo.O Conselho Supremo da Ucrânia, só em maio último aprovou, para «combater as falsificações russas», um feriado a 28 de junho em honra dos «mais de mil anos de história contínua do estado ucraniano»: o Dia do Estado Ucraniano.O parlamento de Kiiv pretende assim destacar expressamente a continuidade história que une a Rus de Kiev (séculos X e XI), o Principado e Reino da Galícia-Volínia (séculos XII a XIV), o Hetmanato Cossaco (séculos XVII e XVII), a República Popular Ucraniana (1917-1920), a República Popular da Ucrânia Ocidental (1918-1919) e a Ucrânia Carpática de 1939.O Dia do Estado Ucraniano coincide com o Dia do Baptismo da Rus de Kiev – Ucrânia (no ano de 988) em louvor de Vladimir I, O Resplandecente, o primeiro soberano convertido ao cristianismo, honrando-se, ainda, os monges Cirilo e Metódio evangelizadores dos eslavos.Proclamar a fé, reinventar uma memória história e afirmar o ucraniano como língua da nação em ruptura com a Rússia é um imperativo para as autoridades de Kiiv.A inquietação existencial com que se confrontam os ucranianos pode constatar-se em Meliopol, na região de Zaporijia, conquistada pela Rússia no início de março.Esta cidade nas estepes do Sudeste, fundada na segunda metade do século XVIII pela imperatriz Catarina II em terras cossaca, que atraiu colonos alemães a que se viriam a juntar camponeses do norte da Ucrânia e da Rússia, tomou o nome à memória das colónias gregas da Antiguidade no Mar Negro.A propaganda ucraniana denuncia agora abusos e violências do ocupante, destaca actos de resistência e insubordinação em Meliopol e a fuga de muitos dos seus 150 mil habitantes, enquanto Moscovo exalta os anseios da população russófona em unir-se à Rússia.Um repórter do tablóide moscovita Komsomolskaia Pravda titulou uma reportagem publicada na terça-feira "A Ucrânia começa a morrer" por óbvia contraposição aos primeiros versos do hino nacional ucraniano: "Ainda não morreu a glória da Ucrânia, nem a sua liberdade".A reportagem descreve a alegria e alívio da população pelo fim da «opressão fascista» e assinala sintomaticamente a edificação de um monumento a Pavel Sudaplatov.A estátua inaugurada este mês, que os poucos «nacionalistas fascistas que ainda restam» tentam profanar, segundo o relato jornalístico, honra uma personagem lendária dos serviços secretos soviéticos da era stalinista, nascida do matrimónio de uma russa e de um ucraniano, em 1907, em Meliopol.Entre os feitos de Sudaplatov, como agente clandestino, conta-se o assassínio em Roterdão, em 1938, de um líder da extrema-direita ucraniana, Ievgen Konovalets, e, suprema glória, a organização do atentado fatal contra o arqui-rival de Stalin, Lev Trostki, em 1940, em Coyoacán, na Cidade do México.O monumento a Sudaplatov é apenas um exemplo da mescla heteróclita de símbolos tzaristas e soviéticos postos ao serviço da campanha do Kremlin.Em Kiiv e em Moscovo leva-se muito a sério toda a propaganda que Vladimir Putin promove denegrindo e negando o direito à existência de um estado soberano ucraniano.O regime putinista a par da repressão da contestação anti autocrática interna recuperou logo nos primeiros anos a política tzarista de «esferas de influência», considerando-a relevante para todas as zonas de interesses da finada URSS, e definiu a Ucrânia como estado a subverter, submeter e desmembrar.O cunho anti-russo e pró-ocidental das revoluções ucranianas de 2004 e 2014, alienando parte significativa das áreas russófonas do Leste, enfrentava do lado russo campanhas em prol da criação de um «Mundo Russo», albergando todas as populações de língua russa sob a tutela de Moscovo.Em Moscovo, comunistas, fascistas e tradicionalistas ortodoxos monárquicos advogavam, também, a ressurreição da Novorossia, englobando os territórios do Mar Negro conquistados por Catarina, A Grande, ao Império Otomano no século XVIII.A ressurreição imperial abarcava ainda regiões do sul e centro da Ucrânia além da Crimeia que o secretário-geral Nikita Khrutshov transferira, em 1954, da Rússia Soviética para a Ucrânia Soviética em prol de alianças convenientes nas chefias do partido e de investimentos na economia da península devastada pela guerra e a deportação da população tártara por Stalin em 1944.Pelo Tratado de Periaslavsk, de 1654, o hetman (soberano e senhor da guerra) cossaco Bogdan Khmelnistkii, rompera com a Comunidade Polaco-Lituana para reconhecer a soberania do tzar Aleksei Mikhailovitch e selara para o nacionalismo russo a submissão da Ucrânia.Khrutshov pensava erroneamente ser irrelevante a transferência de poderes administrativos no quadro da pretensa solidariedade e unidade dos povos no âmbito da construção do comunismo em curso.Quando Putin deu luz verde ao início da guerra de secessão no Donbass, em 2014, nacionalistas de todas as fés, incluindo fascistas e comunistas russos e ucranianos que atraíram radicais da Europa Ocidental e Balcãs, combatiam por algo que ultrapassava em muito um conflito sobre direitos de autonomia cultural, política e territorial.Cavava-se um profundo fosso entre as ambições de conquista de Moscovo e o direito à existência não apenas do estado, mas da própria cultura ucraniana.Na Rússia tzarista, a Grande Rússia, herdeira plena e única da Rus primordial de Kiev e portadora do manto da Terceira Roma, após a queda de Constantinopla, sempre se cultivou, ora a negação da existência da língua e cultura ucranianas, ora o desdém pela Ucrânia, a Rússia Pequena.Numa carta célebre aos escritores russos o ficcionista e político ucraniano Volodimir Vinnitshenko, afirmando-se herdeiro de tradições de independentismo que remontavam ao século XVIII, concluiu, em 1913, que «o democratismo russo acaba onde começa a questão ucraniana».Nem mesmo os russos populistas e radicais, liberais e socialistas, apostados no derrube do tzarismo, concebiam uma Ucrânia independente.Tendo sido repartida pelos impérios dos Habsburgos e dos Romanov, a Ucrânia nas convulsões da Grande Guerra nunca atingiu um grau de coesão que permitisse ultrapassar clivagens regionais entre províncias ocidentais e orientais, o Centro e Norte e o Sul e afirmar-se como estado independente.Camponeses e citadinos, minorias judias, romenas, húngaras, ciganas, tártaras sofreram com ucranianos e russos os terrores de sucessivas guerras de civis e de conquista, envolvendo ainda alemães e polacos.Na era soviética a Ucrânia foi massacrada pela colectivização da agricultura que entre 1932 matou quatro milhões de camponeses, 16% da sua população rural – o Holodomor -, e foi transfigurada pela industrialização.Chacinada pelos nazis, dilacerada pela resistência anti-russa e anticomunista, com destaque para a extrema-direita pró-nazi, anti-polaca e anti-judia da União dos Nacionalistas Ucranianos, em que destacou Stepan Bandera posteriormente desavindo com os ocupantes alemães, a Ucrânia sofreu a repressão de Stalin e alcandorou-se nos anos 60 a segunda república da URSS.O destino da Ucrânia soviética seria selado pelo desastre nuclear de Tchornobil, em abril de 1986, que desencadeou uma crise insanável entre os poderes comunistas ucranianos e a direcção central moscovita de Mikhail Gorbatchov e agravou o confronto com a contestação nacionalista e democrática ao sovietismo.Do desdém ao ódioDesde 2014 que o fosso entre ucranianos e russos se acentua.Ao uso corriqueiro de referências depreciativas ao khokhol (o cossaco de rabicho), o simplório ucraniano, que, por seu turno desprezava o katsap (o barbudo) russo, todos partilhando o asco ao jiid, o judeu miserável e agiota, vieram juntar-se outros termos notoriamente insultuosos.Os russos, os fanáticos do pashism (contracção de «fascismo russo»), são uns orcs (os seres maléficos de O Senhor dos Anéis de Tolkien) aos olhos dos ucranianos e para a propaganda de Moscovo as terras espoliadas à Rússia estão nas mãos de «fascistas» e «nazis» a soldo da NATO.A guerra entre o judeu não-observante Zelensky e o russo ortodoxo Putin veio, por outro lado, desencadear nova fuga de judeus.A Agência Judaica para Israel, cuja actividade Moscovo ameaça encerrar na Rússia, regista a aliyah (a emigração para Israel) de 20 mil judeus russos e 16 mil judeus ucranianos desde fevereiro, primeiro mês da guerra.O desdém, a desconfiança, a hostilidade, têm vindo a transmutar-se em ódio, sobretudo do lado ucraniano que se enoja com o apoio da maioria da população russa à guerra, assiste impotente ao amordaçar dos críticos de Putin e à fuga de quadros e potenciais aliados liberais para o estrangeiro.Sucessivos inquéritos do Instituto Internacional de Sociologia de Kiiv – uma instituição credível tal como Centro Levada de Moscovo – registam o crescendo de ódio, o abandono deliberado do uso quotidiano do russo ou do surjik (a mescla russo-ucraniana comum no país), a repulsa pelo Patriarcado de Moscovo de quem a Igreja Ortodoxa da Ucrânia se tornou independente em janeiro de 2019.O corte com o passado comunista tornou-se marcante a partir da Revolução de Maidan, em 2014, com o acelerar da demolição e remoção de monumentos e símbolos comunistas – Leninopad, a Queda de Lenin – e levou a aumento de interesse pelas produções culturais e artísticas ucranianas sobretudo nas regiões do Sul, Centro e Ocidente da Ucrânia.Desde 24 de fevereiro tudo se precipitou no sentido da negação de contactos culturais com a Rússia.A partir de junho passou a vigorar a proibição de importação de livros publicados desde 2014 por editores russos, bielorussos ou das zonas ocupadas da Ucrânia, revêem-se os curricula escolares para reduzir a importância da literatura, história e filosofia russas, restringe-se a difusão de música russa.O novo Dia do Estado Ucraniano, mais do que um símbolo, é a expressão clara e distinta da inquietação e desespero pelo reconhecimento da soberania cultural e do direito histórico à existência do povo da Ucrânia.A grande dúvida é saber como poderá vir a ser eventualmente possível a coexistência entre ucranianos e russos dentro das fronteiras de um estado comum.O histórico cunho pluriétnico da Ucrânia, a diversidade e conflitualidade cultural e linguística, em especial o contributo das minorias russa e judia, está em risco com esta guerra.