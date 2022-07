Uma linha espelhada: a cidade futurista que a Arábia Saudita quer construir

Irá chamar-se Neom, deverá custar cerca de 500 mil milhões de dólares (494 mil milhões de euros) e é o projeto de cidade futurista de Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.



Descrita como uma "cidade vertical", irá situar-se ao longo de 170 quilómetros numa linha recta, entre dois muros espelhados com cerca de 500 metros de altura, descreve o site The Verge. Deverá ter capacidade para acomodar nove milhões de pessoas.



Os habitantes irão viver dentro de dois edifícios paralelos construídos 500 metros acima do nível do mar, ligados através de corredores e divididos em bairros. Será possível viver, trabalhar e ter acesso a bens e serviços num ambiente sem estradas e carros e com "energia 100% renovável" proveniente do vento e do sol.