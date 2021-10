Agência Internacional de Energia pede mais investimento em hidrogénio

A Agência Internacional de Energia (AIE) acredita que apesar do aumento do investimento em projetos de hidrogénio, são necessários maiores e mais rápidos esforços para generalizar a utilização desta energia mais limpa em todos os setores.

"Os governos precisam de agir mais rápida e decisivamente numa vasta gama de medidas políticas para permitir que o hidrogénio com baixo teor de carbono cumpra o seu potencial para ajudar o mundo a atingir as emissões zero", observou a AIE no seu relatório anual sobre hidrogénio.

A organização sediada em Paris salienta também ser importante que esta transição seja sempre feita "ao mesmo tempo que se garante a segurança energética".

Entre as recomendações que a organização faz aos governos a curto prazo, para além de mobilizar o investimento em investigação e infraestruturas, propõe estimular a procura e reduzir as diferenças de preços através da fixação do preço do carbono ou do estabelecimento de requisitos de hidrogénio nos contratos públicos.

A nível internacional, veem uma necessidade de cooperação para estabelecer normas e regras, e para criar mercados globais de hidrogénio que possam estimular a procura dos países com potencial de produção limitado.

A situação relativa à produção de hidrogénio mudou de forma encorajadora desde a publicação do relatório de 2019, quando apenas três países (França, Coreia e Japão) dentro do G20 tinham estratégias sobre a utilização de hidrogénio.

"Hoje, 17 governos têm lançado estratégias de hidrogénio e outros 20 anunciaram publicamente que estão a trabalhar nelas. Várias empresas estão a procurar oportunidades de negócio de hidrogénio", acrescentou a AIE no seu relatório.

Entre os projetos em curso estão a produção de aço e produtos químicos com baixo teor de hidrogénio-carbono, e o custo das células combustíveis de hidrogénio continua a baixar.

O diretor da AIE, Fatih Birol, insistiu que o sucesso não pode ser "tomado como garantido", mas reconheceu que "estão a ser vistos desenvolvimentos entusiasmantes para tornar o hidrogénio mais limpo, mais acessível e mais disponível para os diferentes setores da economia".

"É importante apoiar o desenvolvimento de hidrogénio com baixo teor de carbono se os governos quiserem satisfazer as suas ambições climáticas e energéticas", resumiu Birol, referindo-se à oportunidade de alcançar um compromisso de emissões zero até 2050.

Atualmente, o principal obstáculo à utilização generalizada de hidrogénio com baixo teor de carbono é o custo de produção, que requer ou mais eletricidade se produzida a partir de água, ou a utilização de carbono se produzida a partir de combustíveis fósseis, de onde provém a maior parte do hidrogénio produzido atualmente.