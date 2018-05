Tigre bebé abandonado numa mochila na fronteira com o México

Tigre foi encontrado inconsciente numa mochila na fronteira entre o México e os EUA.

Agentes fronteiriços americanos de Brownsville encontraram um tigre bebé escondido dentro de uma mochila abandonada por pessoas provenientes do México, que procuravam entrar ilegalmente nos Estados Unidos através da fronteira do Texas.



O animal foi abandonado pelos indivíduos que fugiram para o México quando se aperceberam da presença das autoridades. De acordo com as autoridades alfandegárias, o animal foi encontrado inconsciente.



O tigre tinha poucos meses de idade e está agora no zoo Gladys Porter, em Brownsville, que é conhecido por cuidar de animais em extinção.



O tráfico de animais para os Estados Unidos está a tornar-se numa lucrativa indústria clandestina do México. Este sistema de trafico utiliza as mesmas rotas da rede de droga, armas e tráfico humano.



No início deste ano um jovem foi condenado a seis meses de prisão por contrabando de um tigre-de-bengala com apenas seis semanas de idade.