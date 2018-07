Obrador terá conseguido um resultado superior aos 52% para a sua coligação. Trump já congratulou o presidente eleito.

Andrés Manuel López Obrador venceu as eleições no México e vai ser o próximo presidente do país. Durante a campanha, o candidato à esquerda prometeu que iria erradicar a corrupção e subjugar os cartéis de droga com uma abordagem menos conflituosa, num país em que a droga é um dos maiores flagelos sociais.



Obrador terá conseguido um resultado superior aos 52% para a sua coligação, liderada pelo Movimento Regeneração Nacional (Morena), enquanto o segundo candidato, Ricardo Anaya, se deverá ficar com pouco mais de 20% dos votos.



No discurso de vitória, Obrador prometeu respeitar as liberdades civis e garantiu que não haverá ditadura na sua governação. "As mudanças vão ser profundas mas de acordo com a ordem estabelecida", disse o presidente eleito, deixando ainda farpas ao clima de corrupção em vários sectores da sociedade mexicana como na energia. "A corrupção é o resultado de um regime político decadente. Estamos absolutamente convencidos de que este mal é a principal causa da desigualdade social e económica e também que a corrupção é a culpada da violência neste país", acrescentou o candidato classificado por muitos como populista.



A vitória de Obrador é um golpe duro para o PRI, do actual presidente, Enrique Peña Nieto, que recuperou o poder em 2012, depois de 12 anos de governo por parte do PAN.



Estas eleições foram marcadas pela grande onda de violência que custou a vida a pelo menos 145 políticos ou activistas durante a campanha eleitoral.



Será ainda importante perceber como será a relação entre esta nova presidência e a administração do país a norte. EUA e México têm tido uma relação mais tensa desde que Donald Trump foi eleito presidente em Novembro de 2016. Trump prometeu que iria construir um muro na fronteira com o México para impedir os imigrantes ilegais de entrarem no país, afirmando que quem iria pagar a despesa seria o México.



Durante a campanha, Obrador usou frequentemente linguagem dura para se referir a Trump mas, no discurso de vitória, o tom foi mais de reconciliação, prometendo que procuraria "relações amistosas". O presidente dos EUA reagiu, através do seu meio de comunicação por excelência, o Twitter, escrevendo: "Estou muito ansioso por trabalhar com ele. Há muito a fazer para beneficiar tanto os Estados Unidos como o México".