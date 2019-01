Algumas vítimas usavam roupas de camuflagem e coletes à prova de bala. Confronto terá envolvido dois gangues: o Cartel do Nordeste e o Cartel do Golfo.

Uma disputa de poder entre gangues de narcotráfico na passada quarta-feira, 9 de Janeiro, deixou 24 mortos em Tamaulipas, México. É um dos mais violentos estados do país, segundo o jornal espanhol El País e os corpos (15 deles queimados), foram encontrados em Miguel Aleman, um município fronteiriço. Foram descobertos ainda sete veículos, após uma queixa de um cidadão.

Para Irving Barrios, o procurador-geral de Tamaulipas, o sucedido tratou-se de um confronto armado entre duas das principais quadrilhas criminosas da zona, "o Cartel do Nordeste e o Cartel do Golfo". Numa entrevista radiofónica, contou que os dois gangues lutavam pelo controlo do narcotráfico e das pessoas que ali vivem. Alguns dos mortos, encontrados a poucos quilómetros do Rio Grande, usavam roupas de camuflagem e coletes à prova de bala.

Já o presidente do México Andrés Manuel López Obrador, que tornou a luta contra a violência numa das suas principais bandeiras desde que foi eleito em Julho passado, mencionou que também acredita na tese de um confronto entre gangues. Porém, não se alongou nos detalhes. "Não queremos dar informações que não correspondam à realidade", disse o presidente.

A proximidade de Tamaulipas e os Estados Unidos faz deste estado um dos principais corredores da transferência de droga e, por conseguinte, uma das regiões que mais sofreu com a onda de violência que aflige o México há mais de uma década. Em 2018, o local era um campo de batalha entre o Cartel do Golfo e os Zetas. Contudo, nos últimos anos, o declínio de grandes cartéis alimentou o surgimento de pequenas quadrilhas. Uma delas, o Cartel do Nordeste é uma divisão dos extintos Zetas, segundo as autoridades estatais.

O ano passado foi o mais violento na história do país desde que começaram a existir registos. As mortes violentas ultrapassaram as 40 mil em 2018, o que perfaz um total de mais de 200 mil desde que a operação militar anti-droga começou em 2006, durante a presidência do ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Diante do aumento incontrolável da violência, a estratégia do novo governo tem como eixo central a criação da chamada Guarda Nacional. Um novo órgão, que ainda requer uma reforma constitucional e que tem sido criticado pela sua concepção militarista, será composto por 50 mil membros sob as ordens do Ministério da Defesa.