Os tubarões estão a migrar para Nova Iorque

Com mais de três metros de comprimento, riscas no corpo e dentes afiados como serras, os tubarões-tigres estão a mudar de casa. Habituados às águas tépidas das Caraíbas, no Atlântico, costumavam migrar mais para sul no inverno, junto à linha do Equador. Mas um estudo aponta para uma alteração no comportamento destes predadores.



“Nos últimos 40 anos, a distribuição de tubarões-tigre tem-se estendido mais em direção ao Polo Norte à medida que as águas aquecem”, anunciou o diretor do Programa de Conservação e Pesquisa de Tubarões da Universidade de Miami, Neil Hammerschlag, um dos autores do estudo publicado este mês na revista Global Change Biology. “Na verdade, as águas da costa nordeste dos EUA [na zona de Nova Iorque], historicamente demasiado frias para os tubarões-tigre, aqueceram o suficiente para que estes animais se tenham mudado para estas áreas”, acrescenta.



Os biólogos norte-americanos registaram os padrões de migração de 69 tubarões-tigre nos últimos nove anos e analisaram ainda as informações recolhidas pelo Programa de Identificação de Tubarões da agência de vida marinha norte-americana, desde os anos 80 do século passado. E calcularam que, com o aumento de um grau Celsius na temperatura do mar, os tubarões-tigres afastam-se até 400 km para norte.