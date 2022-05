Maior diamante branco já leiloado arrematado por mais de 20 milhões de euros

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

"The Rock", o maior diamante branco já leiloado, foi arrematado novamente na quarta-feira por 21,68 milhões de francos suíços (20,67 milhões de euros), superando ligeiramente o intervalo inferior da estimativa feita pela leiloeira Christie's, que o vendeu num leilão em Genebra.







REUTERS/Denis Balibouse

A pedra preciosa tem 228,31 quilates e é tão grande que ocupa quase toda a palma de uma mão.A Christie's tinha-o avaliado como valendo entre vinte a trinta milhões de dólares e acabou por vendê-lo pouco acima da margem mínima, mas a empresa destacou que o preço obtido representa um novo recorde mundial para um diamante deste tipo, que foi o maior a ser leiloado na história através deste tipo de transação.O comprador licitou no último momento por telefone para adicionar mais de 95.000 euros a uma oferta que parecia ser a última e que havia sido lançada por uma pessoa a partir da sala de um prestigiado hotel em Genebra, onde se realizou o leilão de joias.Este diamante foi extraído de uma mina sul-africana no início deste século e está à venda pela segunda vez desde a sua descoberta.Em 2006 tinha sido vendido em leilão nos Estados Unidos a um colecionador particular, que o colocou num colar Cartier, embora hoje a joia tenha sido vendida despida.No leilão de hoje foi também vendido o diamante batizado de "Diamante da Cruz Vermelha", de 205 quilates, que superou as estimativas dos especialistas ao atingir um preço final (incluindo a comissão da casa de leilões e impostos) de 14,18 milhões francos suíços (13,5 milhões de euros).Este diamante tem uma relação especial com a Christie's, já que esta é a terceira vez que é vendido.A primeira vez foi há 104 anos e a mais recente em 1973, quando atingiu o preço de 1,8 milhões de dólares, que hoje praticamente foi multiplicado por oito.Parte do dinheiro desta venda irá para o Comité Internacional da Cruz Vermelha, a maior organização humanitária que trabalha em cenários de conflitos e desastres, embora o valor não tenha sido especificado.