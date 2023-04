Quadro inédito de Miró leiloado por quase 3 milhões de euros

Uma pintura inédita de Joan Miró, intitulada O pássaro da manhã e pintada em 1939, foi leiloada esta quarta-feira em Paris por 2,83 milhões de euros, superando as expectativas, divulgou a casa de leilões Sotheby's.



A obra do espanhol Miró, uma composição povoada por criaturas oníricas e figuras dinâmicas sobre um fundo de cores vivas, ultrapassou o intervalo máximo estimado, calculado em 2 milhões de euros, noticiou a agência Efe.





Para a Sotheby's, a obra do catalão é precursora da mitologia cósmica da série de Constelações que o pintor fez em 1940-41.A casa de leilões vendeu também no mesmo dia uma obra de Picasso, "Natureza morta com a cafeteira", foi vendida por 1,43 milhões de euros, também acima das estimativas mais altas (1,2 milhões de euros).A natureza morta de Picasso é uma pintura a óleo que o espanhol fez durante a ocupação nazi na sua oficina nos Grands Augustins, na capital francesa, onde continuou a trabalhar apesar dos conselhos de alguns amigos para deixar a cidade.Segundo a Sotheby's, este tipo de natureza morta permitiu ao artista de Málaga "fugir da realidade devastadora da guerra, impregnada, no entanto, de um simbolismo complexo que mistura esperança e desespero".Ambas as obras faziam parte há mais de 60 anos do acervo de um casal de amantes da arte parisiense, que acumulou obras da vanguarda das décadas de 1930 e 1940.