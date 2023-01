'Urso Selfie': animal fica famoso depois de posar para centenas de fotografias

Foi no meio de um parque natural nos Estados Unidos que um urso negro decidiu posar para centenas de fotografias. O animal, claramente fotogénico, num rol de 580 imagens foi captado em cerca de 400.







City of Boulder

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies. Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c — Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

Tudo aconteceu no mês de novembro, na cidade de Boulder, no Colorado , depois do Open Space and Mountain Parks – uma organização dedicada ao estudo e conservação da Natureza – ter instalado várias câmaras fotográficas no terreno. Em cerca de 18.615 hectares, foram distribuídos nove aparelhos de forma a poderem estudar melhor a fauna local, em especial ursos, veados, patos, pumas e coiotes."Estas câmaras têm um papel importante para ajudar as nossas equipas a recolher informações sobre a vida selvagem. Estes dados são depois usados para determinarmos medidas de proteção dos habitats de forma a ajudar a proteger as áreas sensíveis", explicou Will Keeley, ecologista do OSMP, em comunicado.Na maioria dos casos, os especialistas referem que os animais optam por ignorar estes dispositivos mas com este urso o caso foi diferente.Os aparelhos estão programados para, sempre que é detetado algum movimento, a câmara começar a gravar pequenos vídeos de cerca de 10 a 30 segundos que são convertidos em fotogramas. Já no período noturno, o equipamento tem um sistema de infravermelhos de forma a não perturbar os animais.O urso parece ter ficado impressionado com tal tecnologia e, assim que percebeu o seu funcionamento, começou a "sorrir" para as verdadeiras sessões fotográficas. O caso tornou-se público depois de o parque ter divulgado as imagens caricatas nas redes sociais.Segundo os especialistas, no Colorado deverão existir cerca de 17 a 20 mil ursos negros, mas como falamos de uma espécie conhecida por ser "bastante solitária e discreta" o seu estudo concreto é bastante complexo. Porém o "urso selfie" parece ser uma verdadeira exceção à regra.