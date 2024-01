'Matilha', uma série que prova os novos tempos da ficção portuguesa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Matilha é um gajo que se desenrasca. É assim que tem de ser descrito, com linguajar de rua. É o tipo com jeito para o pequeno golpe, que vive com uma pulsão irresistível para o abismo. Não que o procure, parece até hesitar perante a hipótese de se meter em problemas. Ouvimo-lo dizer, logo no primeiro episódio, a dois amigos que o desafiam para um biscate evidentemente ilegal: "Já não faço essas cenas." Insiste: "Estou limpo, ouve lá… agora estou… reforma antecipada, viver dos rendimentos, tranquilinho, na minha."