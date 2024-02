"The New Look": Nuno Lopes e um retrato ambicioso de um visionário da moda

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Em 2009, dois filmes apareceram para nos relembrar a criadora de moda Coco Chanel (1883-1971). No verão, estreou Coco Avant Chanel, em que se entrava no jogo de origens, o talento antes de ser talento, um formato popular para fugir ao biopic por tabela. No fim do ano, chegava a Portugal Coco Chanel & Igor Stravinsky, como o nome indica concentrado no romance entre os dois: mais uma vez, particularizar para fugir ao biopic convencional.