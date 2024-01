“The Curse”, Emma Stone e uma série para nos fazer rir dos ricos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

Uma das séries mais apreciadas pela crítica nos EUA chega a Portugal neste início de 2024. Se não o conhece, prepare-se para entrar no universo de Nathan Fielder. Não vai querer sair de lá.

Os protagonistas da série estão a filmar um programa de televisão para mostrar o quanto se preocupam com a sua comunidade

Os protagonistas da série estão a filmar um programa de televisão para mostrar o quanto se preocupam com a sua comunidade DR

Encontrar um peixe a nadar fora de água é muito difícil; dois, então, muito mais. Três? Tarefa impossível. Ou era, até estrear The Curse, nova criação de Nathan Fielder, desta vez a meias com Benny Safdie, série de dez episódios que tem dado que falar desde que estreou em meados de novembro nos Estados Unidos. Chega esta semana (6.ª, 5 de janeiro) a Portugal e à SkyShowtime e o falatório gerado tem muito a ver com os tais peixes fora de água. Por isso, vamos a eles.