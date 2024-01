'Supersex': a vida de um ator de filmes pornográficos a caminho da Netflix

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

Baseada na vida do italiano Rocco Siffredi, conhecido como "o garanhão italiano", "Supersex" chega à plataforma e serviço de streaming a 6 de março.

A luz verde para o arranque do projeto foi dada em 2022. Volvidos dois anos, Supersex, série original Netflix, vai finalmente chegar aos ecrãs a 6 de março e tem como base a vida do italiano Rocco Tano, mais conhecido como Rocco Siffredi, "o mais conhecido ator pornográfico do mundo", segundo a sinopse.