Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

A organização da Berlinale revelou esta segunda-feira a programação completa da 74ª edição do festival de cinema, um dos mais prestigiados na Europa. Há um filme português a concurso.