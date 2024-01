Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

De "Griselda" à 2ª Guerra Mundial: três séries novas para ver esta semana

No streaming, o ano começa a aquecer: esta 5.ª e esta 6.ª, chegam "Griselda" (Netflix), da equipa de Narcos, "Mestres do Ar" (Apple), produzida por Tom Hanks e Spielberg, e "Expats" (Amazing), com Nicole Kidman.