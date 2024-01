"True Detective" e "Registo Criminal": o crime bem investigado na TV

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

O ano arranca em grande com duas ótimas séries de investigação policial: o regresso de "True Detective" (HBO Max) e uma nova série na Apple TV+ que exige atenção, "Registo Criminal".

Há cerca de dez anos, True Detective tomou de assalto a perceção do público sobre ficção televisiva com detetives. Série de antologia da HBO, a criação de Nic Pizzolatto levava o espectador ao estado do Luisiana e a uma narrativa que misturava na perfeição os imaginários das histórias de polícia dos livros de pulp fiction, da banda desenhada policial dos anos 90 e 2000 e o registo macabro que cruza o terror, a fantasia e o real.