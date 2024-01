Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Pedro Pascal e Kieran Culkin: os antecedentes da piada nos Emmys

Nos Emmys, o ator de "The Last of Us" fez uma piada inusitada sobre o ator de "Succession". Para se perceber a história, é preciso recuar até aos Globos de Ouro. E a uma tirada: "Chupa, Pedro!"