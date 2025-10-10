10 planos para o fim de semana: Arte pela Palestina, jazz no Seixal e teatro em Almada

Um festival de música, cinema e gastronomia em Lisboa, ópera no Porto e o início da "tour Coliseus" de Samuel Úria são três das sugestões que lhe deixamos.

O músico português Benjamim é um dos artistas que vai atuar no evento Arte pela Palestina, este fim de semana, em Lisboa Vera Marmelo

1. Se vive em Lisboa ou está de visita a esta cidade e procura programas culturais para o fim de semana, temos uma sugestão para si. Já a decorrer mas com programação até sábado, dia 11 (inclusive), o Festival Arte Pela Palestina tem propostas artísticas amplas, dadas as dezenas de artistas que se associaram a este evento solidário, cujas receitas revertem para o apoio à população palestiniana.

Sexta-feira, dia 10, a programação na Casa do Comum - onde decorre a maioria dos eventos, de entrada livre, com apelos a donativos - inclui exposições (incluindo de obras de artistas de Gaza), performances, conversas (sobre “Ler a Palestina”, “Narrativas em Conflito - A Palestina e o Jornalismo”, “Judeus pela Paz e Justiça” e “Do estúdio à linha da frente - A Palestina está a libertar o mundo, estará também a libertar o mundo das artes?”), workshops, provas gastronómicas, DJ sets, exibição de filmes (Cuatro Colores, de Aldo Guerrero) e mini-concertos (de JÜRA e de Carlos Bica e Gonçalo Neto, entre outros).

Já no sábado, a Casa do Comum promove a exibição da curta-metragem The Gaza Fixer, de George Azar, a exibição de obras de arte de artistas de Gaza (ao longo de todo o dia), mais workshops, DJ sets (entre os quais, a partir das 21h30, de Luís Varatojo), debates, mini-concertos (por exemplo, de Orca, às 18h e Benjamim, às 19h), performances e novas degustações gastronómicas. No Teatro do Bairro, a partir das 15h, promovem-se leituras encenadas do projeto “The Gaza Monologues”, com relatos da vida em Gaza lidos por atores e atrizes como Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Teresa Sobral, Cleo Diara, Jorge Corrula, Jéssica Athayde, Joaquim de Almeida e Raquel Tillo e o espaço Outra Cena estende pela madrugada a crença de que a resistência e a revolução também se fazem a dançar, com propostas de Violet & Wugori (2h30), Jorge Caiado & Bernardo Vaz (4h30) e Lynce & Rare Romance (também às 4h30).

2. Em Almada, o fim de semana traz uma estreia teatral em palcos nacionais: a peça Suavecita, uma criação da companhia de teatro argentina Timbre 4, vai ser representada pela primeira vez em solo português. Com texto e encenação do ator, encenador e dramaturgo argentino Martín Bontempo, Suavecita “conta a história de uma mulher, mãe solteira, que deambula pelos corredores de um hospital público da área metropolitana de Buenos Aires, e que suaviza, alivia, alegra (...) os doentes ali internados, com as suas singelas oferendas e com as suas palavras”, lê-se na sinopse da peça. Protagonizada pela atriz argentina Camila Peralta, pode ser vista esta sexta-feira e sábado, a partir das 21h, e no domingo, a partir das 16h. Bilhetes entre €9,10 e €13.

3. A Cantanhede, mais exatamente à aldeia da Pena - que integra a rede das Aldeias do Xisto -, o fim de semana traz mais uma edição da Festa d’Anaia, evento nascido em 2017 para levar à região “o que de melhor se faz na música nacional e internacional”, com “grande dedicação à partilha da cultura regional da Bairrada”. Ao longo de dois dias, será possível assistir a concertos de artistas e bandas como B Fachada, Club Makumba, Expresso Transatlântico, Black Bombaim, Silvino Branca, Son La Muerte Cumbia Club e Toscano Organ Trio. Os bilhetes diários custam €20 e o passe geral, que dá acesso aos concertos ao longo de dois dias, custa €30.



O músico português B Fachada atua este fim de semana na Festa d'Anaia, na aldeia da Pena, em Cantanhede Mané Pacheco

4. Na Costa da Caparica, quem se deslocar, até domingo, ao hangar do Transpraia, famoso comboio local que os moradores locais querem voltar a ver em circulação, vai encontrar uma mostra de arte coletiva, com exposição de obras de 27 artistas, entre os quais Aka Corleone, Bráulio Amado, Dr Bernard, Cátia Castelo Branco, Pitanga e Vhils. Vinhos naturais e pizza são os ingredientes que confortam os estômagos de quem for à exposição.

5. De volta a Lisboa, uma proposta musical para a noite de sábado, 11 de outubro: a partir das 21h30, o cantor e escritor de canções tondelense Samuel Úria leva ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, as canções do seu mais recente álbum 2000 A.D. Aos novos temas, como Quem me acende a voz, Um adeus português e Canção de Águas Mil, deverão somar-se alguns dos êxitos da já longa carreira de Úria. O cantor, que fará uma data dupla em Coliseus - dado que atua, dia 17 de outubro, no Coliseu do Porto -, terá vários convidados neste espetáculo, como Gisela João, Milhanas e Margarida Campelo. Os bilhetes custam entre €26 e €32.

6. Na margem Sul do Tejo, a edição deste ano do SeixalJazz (a 26.ª), que começou na quinta-feira, 9 de outubro, aquece no fim de semana. Esta sexta-feira, a partir das 22h, Fred Hersch, um dos pianistas mais inventivos do jazz contemporâneo, apresenta-se no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Se para este concerto os bilhetes estão já esgotados, é possível ainda assistir a atuações de 11:11, o quarteto liderado pelo contrabaixista português Carlos Bica (sáb, 11, às 22h na mesma sala; bilhetes: €12). O festival prossegue, depois, com espetáculos do quarteto liderado pelo saxofonista americano James Brandon Lewis (16 out.) e de Yazz Ahmed (17 out.) e Tyn Wybenga Brainteaser Ensemble (18 out.).

7. No domingo, dia 12, o Theatro Circo, em Braga, recebe “a estreia do concerto íntimo de Meredith Monk”, compositora e performer norte-americana de 82 anos que passou as últimas décadas a desafiar as convenções do canto e da interpretação vocal na música. Promete-se “uma experiência sonora imperdível”, nesta atuação em que Monk vai atuar acompanhada por membros do seu ensemble vocal: Katie Geissinger e Allison Sniffin. Os bilhetes custam entre €16 e €20. Dois dias depois, terça-feira, 14 de outubro, os mesmos protagonistas voltam a unir-se numa performance no Auditório de Espinho (21h30, €20).

8. O Coliseu do Porto acolhe esta sexta-feira, 10, uma nova produção da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini. Baseada no romance Scènes de la vie de bohème, de Henri Murger, a ópera estreou-se em 1896 no Teatro Regio de Turim, e a narrativa acompanha "um grupo de jovens artistas" que "tenta sobreviver entre os sonhos, a boémia e as dificuldades da vida". O espetáculo vai juntar solistas internacionais ao Coro e Orquestra da Ópera na Academia e na Cidade, com direção do Maestro José Ferreira Lobo. As portas abrem às 21h e os bilhetes custam entre €15 e €45.

9. A entrada na nova estação trouxe novidades ao restaurante Lamelas, em Porto Covo, e até 30 de novembro, além do menu habitual, o restaurante também irá disponibilizar um prato especial por semana (€21), com o objetivo de revisitar a cozinha que marcou o percurso da chef Ana Moura. A abrótea à Brás está disponível no menu até domingo, 12.



A chef Ana Moura abriu o restaurante Lamelas em 2021 DR

10. Ainda no sábado, às 11h, o Theatro Circo, em Braga, recebe Quero Um Piano, a mais recente criação para crianças de Ana Madureira e Vahan Kerovpyan. Para descrever o que vai acontecer no palco, os criadores fizeram um pequeno quebra-cabeças: “Arménio é nome de pessoa, mas também é nome de um povo. Arménia é nome de uma língua mas também é nome de pessoa. O arménio, que não se chama Arménio, conta em arménio a sua história, mas ninguém percebe a sua língua. Arménia, que não é arménia e nunca foi à Arménia, vive o seu quotidiano em frente ao piano, imaginando um oriente. Mas o seu mundo só dá realmente uma volta quando de dentro do piano sai um som…" Os bilhetes para Quero Um Piano estão disponíveis a €2,50 na bilheteira do Theatro Circo, locais habituais e online.