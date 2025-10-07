Sábado – Pense por si

A história do croquete, uma instituição nacional

De França para as tascas portuguesas (mas também para os camarotes), o croquete tornou-se ícone nacional e estrela nas redes sociais. Fomos perceber porquê.

Tiago Neto 07 de outubro de 2025 às 23:00
Dourados, de carne, peixe ou vegetarianos, os croquetes são parte da identidade do País João Miguel Rodrigues

Na vitrine de qualquer café português, entre rissóis, empadas e pastéis de bacalhau, o croquete é dos que mais depressa salta para o prato. Pequeno, dourado e crocante, é democrático como poucos: está em casamentos e tascas, na marmita de trabalho e em coffee breaks. Se hoje já lhe temos casas dedicadas, é porque o croquete se tornou protagonista. É um salgado que mudou de estatuto ao longo dos anos. Se quisermos perceber porquê, temos de ouvir quem fez da fritadeira laboratório criativo e quem estudou a sua evolução histórica.

