"Coração de Lutador": lutar, sim, mas contra quê?

Distinguido com o Leão de Ouro no festival de Veneza, o novo filme de Benny Safdie põe The Rock a viver os combates interiores interiores de Mark Kerr, um lutador de MMA.

Nuno Miguel Guedes 04 de outubro de 2025 às 10:00
O wrestler e ator Dwayne Johnson (conhecido como The Rock) tem sido colocado como um dos fortes candidatos a um Óscar, devido a esta interpretação
O wrestler e ator Dwayne Johnson (conhecido como The Rock) tem sido colocado como um dos fortes candidatos a um Óscar, devido a esta interpretação A24

Por um momento evitemos o óbvio e que fique claro que todo um género cinematográfico americano – o do sports movies, o “filme desportivo”, numa tradução abusiva – consegue ter pelo menos uma premissa comum: nenhum é realmente sobre o desporto que está na origem da história. Ou seja: nenhum filme de boxe é sobre boxe, nenhum filme de basebol é sobre basebol, nenhum filme de râguebi é sobre râguebi, nenhum filme de golfe é sobre golfe, nenhum filme de bilhar pool é sobre bilhar pool. E sim, nenhum filme sobre luta ou artes marciais é...pronto.

