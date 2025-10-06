Sábado – Pense por si

Teatro

Artistas Unidos: comédia na casa nova

O espetáculo número 200 do grupo de teatro lisboeta é uma comédia ácida, com o cortante humor britânico, e é o primeiro apresentado na nova casa dos Artistas Unidos, em Marvila.

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
Artistas Unidos: comédia na casa nova
Gonçalo Correia 06 de outubro de 2025 às 07:00
O elenco de 'Jantar', peça de Moira Buffini que Pedro Carraca encena no novo Teatro Paulo Claro, em Marvila
O elenco de "Jantar", peça de Moira Buffini que Pedro Carraca encena no novo Teatro Paulo Claro, em Marvila Jorge Gonçalves

“Não sei se o Jorge aceitaria vir para aqui”, reflete Pedro Carraca. Está sentado na nova casa dos Artistas Unidos, o recém-batizado Teatro Paulo Claro, no número 37 da Rua do Açúcar, em Marvila, e “o Jorge” é Jorge Silva Melo (1948-2022), criador, há 30 anos, do grupo teatral que, 14 meses depois de ser forçado a deixar o seu antigo espaço de trabalho e apresentação de espetáculos (Teatro da Politécnica, onde estiveram 13 anos), prepara-se para estrear o 200.º espetáculo, o primeiro na sua nova morada fixa.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Dança Música Teatro Celebridades Saraya Bevis Pedro Carraca Jorge Silva Melo Lisboa Marvila Londres Portugal
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Artistas Unidos: comédia na casa nova