Tradicional ou de língua: 8 croquetes que tem de provar

Entre clássicos obrigatórios e novas versões, em Lisboa e Porto há oito sítios incontornáveis para os amantes do croquete.

Tradicional ou de língua: 8 croquetes que tem de provar
Tiago Neto 07 de outubro de 2025 às 22:59
Com ou sem mostarda, mais tenro ou estaladiço, o croquete é símbolo democrático
Com ou sem mostarda, mais tenro ou estaladiço, o croquete é símbolo democrático

Petisco modesto, mas com capacidade para provocar paixões intensas, o croquete ganhou um estatuto quase mítico no circuito gastronómico luso. Em Lisboa e no Porto, há casas tradicionais que guardam fórmulas históricas e espaços contemporâneos que reinterpretam o cilindro frito. A ponte entre o clássico e o moderno revela muito sobre a identidade culinária portuguesa, em que o salgado mais comum se pode transformar num argumento de orgulho.

