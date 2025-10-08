De vencedores do Nobel a Joana Marques: 15 destaques para 11 dias de FOLIO

De esta quinta-feira, 9 até 19 de outubro, a 10.ª edição do Festival Literário Internacional de Óbidos propõe concertos, apresentações de livros e muitos debates. Eis 15 momentos a não perder.

A escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, vencedora do Nobel da Literatura, é uma das oradoras confirmadas para esta edição do FOLIO

Um número redondo celebra-se com pompa e circunstância e, à 10.ª edição, o FOLIO - Festival Literário Internacional de Óbidos não deixa créditos por mãos alheias. Um dos mais importantes eventos literários do calendário nacional desde que teve a sua primeira edição, em 2015, propõe de 9 a 19 de outubro, na “vila literária”, mais de 450 iniciativas culturais de entrada livre, convocando perto de 800 autores e artistas (estimava, há dias, a Agência Lusa) - entre os quais, dois vencedores do Prémio Nobel da Literatura - para uma edição norteada pelo tema “Fronteiras”. Eis alguns dos destaques da programação deste ano.

5.ª, 9 out., 22h - Concerto de Expresso Transatlântico

A banda formada por Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos tem apenas um álbum completo editado (Ressaca Bailada) mas é, de forma relativamente consensual, considerada há muito um dos projetos musicais mais promissores e internacionalizáveis do País. Esta quinta-feira, apresentam-se no palco Inatel, em Óbidos, para mostrar argumentos.

6.ª, 10 out., 15h - Conversa: Centenário de José Cardoso Pires

No espaço Livraria de Santiago, a escritora Ana Margarida de Carvalho e Ana Cardoso Pires, filha de José Cardoso Pires (1925-1998), dialogam sobre o legado literário e biográfico do escritor português, no centenário do nascimento do autor de O Delfim e Balada da Praia dos Cães.

6.ª, 10 out., 21h - Conversa entre Anne Applebaum e Raquel Vaz-Pinto

No espaço Tenda Vila Literária, o escritor cabo-verdiano já distinguido (em 2018) com o Prémio Camões Germano Almeida modera uma conversa entre Raquel Vaz-Pinto, investigadora e autora de obras como Ciência Política à Portuguesa e Administração Hillary, e Anne Applebaum, jornalista e historiadora norte-americana que tem livros publicados em Portugal como Gulag - Uma História, O Crepúsculo da Democracia, Fome Vermelha e A Cortina de Ferro.



A jornalista e historiadora Anne Applebaum estará à conversa, no FOLIO, com a investigadora portuguesa Raquel Vaz-Pinto Andreas Arnold/picture-alliance/dpa/AP Images

Sáb., 11 out., 16h - Entrevista ao vivo a Édouard Louis

No espaço Livraria do Mercado, o jornalista Luís Ricardo Duarte entrevista, ao vivo, o sociólogo e escritor francês Édouard Louis, que aos 32 anos é apontado como um dos autores mais influentes e fulgurantes da sua geração e que é autor de títulos como História da Violência (2019, ed. Elsinore), Quem Matou o Meu Pai (2020, ed. Elsinore) e O Colapso (2025, ed. Elsinore).

Sáb., 11 out., 18h - Conversa entre Fernando Aramburu e Irene Solà

“Silêncio” é o mote para uma conversa, que decorrerá na Tenda Vila Literária, entre o escritor espanhol Fernando Aramburu, autor de romances como Pátria (já adaptado a série televisiva) e Filhos da Fábula, e a escritora catalã Irene Solà, que se revelou no meio literário internacional com o premiado romance Eu Canto e a Montanha Dança e que no mês passado viu o seu livro mais recente, Dei-te os olhos e viste as Trevas (2023), ser publicado em Portugal (ed. Cavalo de Ferro). O debate será moderado por Mariana Oliveira.

Sáb., 11 out., 21h - Entrevista a Svetlana Alexievich

Na Tenda Vila Literária, no primeiro sábado à noite do festival (com programação em dois fins de semana distintos), um dos momentos mais esperados desta edição: a jornalista Sara Figueiredo Costa entrevista a jornalista, ensaísta, historiadora e escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, distinguida em 2015 com o Prémio Nobel da Literatura e autora de obras portentosas, em que a história, as guerras e os traumas ocidentais são narrados emotivamente por quem os testemunhou, como O Fim do Homem Soviético, Vozes de Chernobyl e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher.

Dom., 12 out, 15h - Conversa entre Édouard Louis e Tati Bernardi

Também na Tenda Vila Literária, o já mencionado autor francês Édouard Louis conversa, no domingo à tarde, com a escritora e autora brasileira de podcasts Tati Bernardi, que já editou obras como Depois a Louca Sou Eu, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha e A Boba de Corte. O tema do debate? “Íntimo”.



A vinda do escritor francês Édouard Louis a Portugal é outro dos trunfos desta edição do FOLIO Jan Haas/picture-alliance/dpa/AP Images

3.ª, 14 out., 17h, 19h e 20h - Play Talks: Pedro Abrunhosa, Bárbara Tinoco e Tiago Bettencourt

A música também tem lugar no FOLIO, não apenas em concertos mas em reflexões e debates. Terça-feira, dia 14 de outubro, há três conversas agendadas: uma às 17h, sobre “Palavras e Música na Era Digital”, que junta o cantor Pedro Abrunhosa, o diretor-geral da Audiogest Miguel Carretas e o crítico musical Rui Miguel Abreu; outra às 19h, sobre o tema “Anatomia de uma Canção: Quando a Música Encontra a Literatura”, protagonizada por Bárbara Tinoco (que fará também uma performance); e outra às 20h, sobre o mesmo tema, mas com Tiago Bettencourt a substituir Bárbara Tinoco como protagonista. A cicerone que fará as perguntas e conduzirá as conversas será, nos três casos, a radialista e apresentadora Inês Lopes Gonçalves.

6.ª, 17 out., 21h - Conversa entre Alberto Manguel e J. M. Coetzee

No segundo fim de semana do festival, o espaço Tenda Vila Literária acolhe outro dos momentos mais aguardados desta edição: o escritor, ensaísta e editor Alberto Manguel conversa com J. M. Coetzee, autor sul-africano galardoado em 2003 com o Prémio Nobel da Literatura.

6.ª, 17 out., 22h - Concerto de Hélder Moutinho

No Palco Inatel, a noite de 17 de outubro traz um momento músico-literário: o fadista Hélder Moutinho apresenta ao vivo os temas de Os Dias da Liberdade, o seu mais recente álbum (editado este ano) e uma homenagem a João Monge, poeta e autor das palavras que Moutinho aqui interpreta com cunho fadista.

Sáb., 18 out., 15h - Conversa entre Luísa Costa Gomes e Teolinda Gersão

“Género Literário”, uma expressão ambivalente que permite discutir estruturas líricas e narrativas mas também o papel do género na literatura, é o mote para esta conversa que une duas autoras portuguesas, Luísa Costa Gomes e Teolinda Gersão. A moderação está a cargo de Luís Ricardo Duarte.

Sáb., 18 out., 18h - Conversa entre José Eduardo Agualusa e Giovana Madalosso

“Real” é o tema que junta à mesa da Tenda Vila Literária, no sábado à tarde, dois autores lusófonos, o ficcionista e cronista angolano José Eduardo Agualusa e a autora brasileira Giovana Madalosso.

Sáb., 18 out., 21h - Conversa entre Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques

Há vários anos que o humorista, cronista e escritor Ricardo Araújo Pereira é um dos oradores que mais ouvintes convoca no FOLIO. Este ano, é expectável que isso até se reforce, dado que no sábado à noite estará à conversa com a também humorista Joana Marques, autora do podcast Extremamente Desagradável e uma das personalidades mais ouvidas e reconhecidas do humor português, que teve recentemente uma querela jurídica com o grupo musical Anjos. Os dois comediantes estarão à conversa sobre o tema “Liberdade”, em diálogo moderado pelo jornalista José Mário Silva.

Dom., 19 out., 18h - Conversa entre Mariana Mortágua, Ana Drago e Ricardo Santos

No domingo à tarde, a Tenda Tinta-da-China / Jardim do Espaço Ó recebe um de vários debates agendados para assinalar os 20 anos da editora livreira. “A Habitação e os grandes desafios da atualidade” é o tema desta conversa, que junta as políticas Mariana Mortágua e Ana Drago e o arquiteto e investigador Ricardo Santos, autor de obra Cidade Participada: Arquitectura e Democracia (ed. Tinta-da-China).

Dom., 19 out., 19h - Jardins Voadores para Gaza

Pouco se sabe sobre este momento da programação do festival, à exceção de que será protagonizado pela escritora, tradutora e investigadora de origem palestiniana Shahd Wadi. Deverá ser o suficiente para convocar vários ouvintes à Livraria de Santiago, não fosse o bloqueio - humanitário e militar - israelita a Gaza um tema premente do presente, devido ao genocídio em curso em território palestiniano.