Do teatro à comédia, 3 espetáculos para ver nos próximos dias

Uma comédia ácida sobre o presente e "a cultura de cancelamento", o universo de Agustina Bessa-Luís recriado em palco e o primeiro espetáculo a solo de Inês Aires Pereira são as nossas sugestões.

Gonçalo Correia 13 de outubro de 2025 às 07:00
A atriz Inês Aires Pereira apresenta este mês o seu primeiro espetáculo a solo, 'Namastê', nos Coliseus de Lisboa e Porto
A atriz Inês Aires Pereira apresenta este mês o seu primeiro espetáculo a solo, "Namastê", nos Coliseus de Lisboa e Porto D. R.

Comédia, literatura transposta para o teatro e para a ópera ou uma comédia negra, com laivos de filme de terror, que nos confronta com o presente. Entre Lisboa e Porto, estas três peças prometem marcar os próximos dias.

Tópicos Trânsito Stand-up Ópera Teatro Agustina Bessa-Luís Lisboa Jorge Salgueiro Mário Coelho João Brites Inês Aires Pereira Teatro o Bando Teatro São Luiz Centro Cultural de Belém Coliseu dos Recreios
