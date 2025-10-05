Sábado – Pense por si

Sabores

Crítica Take-away: O marisco do Ramiro chega até casa sem defeitos (★★★★ e meia)

Os camarões e a sapateira sobreviveram ao teste da viagem dentro de uma mochila. Pão torrado, não vale a pena pedir. E faltam os martelos.

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
Crítica Take-away: O marisco do Ramiro chega até casa sem defeitos (★★★★ e meia)
Ana Taborda 05 de outubro de 2025 às 10:00
A refeição que encomendámos da Cervejaria Ramiro, aqui devidamente empratada, ficou por €95,15
A refeição que encomendámos da Cervejaria Ramiro, aqui devidamente empratada, ficou por €95,15 Ana Taborda

Será que o famoso prego do Ramiro sobrevive a três quilómetros de viagem? E como vão chegar até nós as sempre cobiçadas Gambas al Ajillo (estão na lista dos pratos mais pedidos) depois de uma viagem dentro das mochilas amarelas da Glovo? Spoiler alert: sobreviveu quase tudo impecavelmente bem, com uma exceção, que já lhe contamos a seguir. Antes disso, talvez valha a pena explicar porque é que o Ramiro veio até nós em vez de rumarmos nós ao número 1 da Av. Almirante Reis e às míticas filas da mais concorrida marisqueira lisboeta.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Hotelaria e alojamentos Desporto Bebidas destiladas e cerveja Futebol Glovo Pedro Gonçalves Anthony Bourdain
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Crítica Take-away: O marisco do Ramiro chega até casa sem defeitos (★★★★ e meia)