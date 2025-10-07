Sábado – Pense por si

Dinheiro

Da Broadway a Portugal, o musical está em crise

Sofia Parissi
Sofia Parissi 07 de outubro de 2025 às 23:00

Na Broadway, nos EUA, os novos musicais somam investimentos milionários, mas saem de cena antes do tempo. Em Portugal, os encenadores reconhecem dificuldades financeiras. Os custos sobem, as receitas nem por isso.

Tammy Faye, Boop! e Smash, dois dos novos musicais da Broadway, custaram pelo menos 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) a ser produzidos e saíram de cena antes do tempo previsto, sem recuperar o investimento. O aumento dos custos de produção no pós-pandemia é apontado como possível explicação para a crise na indústria do teatro musical em Nova Iorque. E se a crise for global?

