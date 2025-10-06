Uma série para ver esta semana: 'Contra a Lei'

Tudo remonta a 1989 quando Julie Hogg, de 22 anos, a filha de Ann Ming, é assassinada. Após dois julgamentos inconclusivos, o autor do crime, Billy Dunlop, escapa da condenação por culpa desta antiga salvaguarda legal. Ming (Smith) transforma o seu luto em mobilização; acusações de falhas policiais, debates públicos com figuras do sistema jurídico, confrontos com autoridades legislativas, tudo promove para que a lei seja alterada e finalmente se faça justiça.

O drama desenrola-se no tempo, mostra as fissuras da vida quotidiana perante o peso da tragédia, os momentos íntimos, os silêncios, as conversas interrompidas pelo medo e pela dúvida. Regista também o desgaste emocional e o impacto do crime e da luta legal em Ann e na relação que esta tem com o marido, Charlie Ming, que vive uma jornada de dor distinta, menos visível mas igualmente profunda.

