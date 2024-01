Com vista para o Tejo, um bom e grande brunch de domingo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Na Cafetaria Mensagem do Altis Belém Hotel & Spa, o brunch muda de cara todas as semanas. Mantêm-se apenas duas coisas: a qualidade e a vista.

Podemos – aliás, talvez devamos – começar pelo fim: antes de outra coisa, faça reserva. É que este brunch de domingo do Altis Belém Hotel & Spa é um caso sério de popularidade em Lisboa. As razões do sucesso não são difíceis de adivinhar: a um brunch que já convencia muitos clientes quer do hotel quer da Cafetaria Mensagem, o Altis acrescentou uma roleta-russa.