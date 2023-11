Em Cascais, um restaurante de jeitinho brasileiro

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

22 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

22 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

No futebol, quando um treinador tem vários jogadores capazes de fazer, com mestria, a mesma posição no campo, diz-se que o mister tem um bom problema. Em teoria, ter de decidir, deixando um de fora, é mau. Na prática, é como chegar ao Bossa e ter de escolher entre uma moqueca de camarão e uma feijoada. Fossem todos os problemas assim.