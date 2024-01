The Lisbon Club 55: a excelência do petisco

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O The Lisbon Club 55, novo gastrobar do hotel Verride Palácio Santa Catarina, escolheu ficar a meio caminho: entre o luxo e o conforto, o formal e o casual, o moderno e o tradicional. Aposta certa.

No número 55 da travessa mais próxima do miradouro de Santa Catarina, precisamente por baixo do restaurante SUBA, surgiu um espaço que em nada lhe fica a dever em matéria de elegância, ambiente e decoração. Os desígnios, ainda assim, são outros: aberto há pouco mais de dois meses, o The Lisbon Club 55 quer juntar lisboetas e turistas, para uma refeição completa ou snack ligeiro, propondo desde espumante com ostras ao cocktail casual – uma nova faceta, portanto, do Verride Palácio Santa Catarina.