Slow J, Papillon, Calema e Mundo Segundo & Sam The Kid fecham cartaz do festival O Sol da Caparica

O cartaz do festival está completo: Papillon junta-se ao primeiro dia, Calema ao segundo, Mundo Segundo & Sam the Kid ao terceiro e Slow J ao dia de encerramento.

O cantor e rapper Slow J vai atuar no festival a 16 de agosto

O cantor e rapper Slow J vai atuar no festival a 16 de agosto Luís Guerreiro/Correio da Manhã

Papillon, Calema, Mundo Segundo & Sam The Kid e Slow J são os últimos artistas confirmados para o Festival O Sol da Caparica", um evento que celebra a musica lusófona e que decorre de 13 a 16 de agosto.

O alinhamento completo da 11.ª edição do festival, que todos os anos tem lugar no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, foi hoje apresentado.

André Sardet, diretor artístico do festival, explicou em declarações à agência Lusa que no ano passado o evento esgotou no dois primeiros dias tendo assim a expectativa de este ano superar esse feito.

"Sentimos que o cartaz está a ser muito bem recebido e estes nomes hoje divulgados, na nossa opinião, são muito fortes, faziam falta para fechar o cartaz", frisou.

Os portugueses Sara Correia, Vizinhos e Quim Barreiros e o brasileiro Viegh foram as primeiras confirmações do cartaz do 11.º festival O Sol da Caparica, aos quais se juntam muitos outros, entres os quais os recém-chegados Papillon (13 de agosto), Calema (14 de agosto), Mundo Segundo & Sam The Kid (15 de agosto) e Slow J (16 de agosto).

Fazem ainda parte do cartaz d'O Sol da Caparica Orochi, Maiara & Maraisa, Landrick, Mizzy Miles, João Pedro Pais, Rich & Mendes, Deejay Telio, MC Kevinho, Nininho Vaz Maia, Lon3r Johny, MC Paiva e os ÁTOA.

Segundo a organização, o festival apresenta aquele que é um dos seus cartazes mais transversais de sempre, reunindo artistas de diferentes gerações, géneros musicais e geografias da lusofonia.

A conferência de imprensa hoje realizada para apresentar o festival serviu ainda para revelar o reforço da aposta na cultura DJ e nas tendências musicais que atualmente dominam as pistas de dança e os festivais.

Ao longo dos quatro dias de festival, este espaço reunirá artistas ligados ao afro-house, música urbana, funk brasileiro e eletrónica, complementando a experiência do público e reforçando a aposta do festival nas tendências que marcam a atualidade.

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A programação do Palco Sagres distribui-se pelos quatro dias do festival, com Sertabeijo, John Goulart, DJ Vodzy e Deejay Rifox a atuarem no dia 13 de agosto; DJ Big, DJ Kikocoxx, Kiko is Hot e DJ Pablu no dia 14; DJ Diego Gonzalez, Funk Edition, Más Influências e American House Party no dia 15; e Bad Guys, Memo à Tuga, Dr. Love e Zanova no dia 16 de agosto.

A edição de 2026 contará ainda com o Palco Jazzy, um espaço dedicado à dança e à animação ao longo dos quatro dias de festival, contando com a participação de bailarinos especializados em dança urbana.

Ao longo do festival serão apresentados diariamente três espetáculos distintos, inspirados em diferentes universos e linguagens artísticas, desde as sonoridades afro e brasileiras à cultura hip hop, além de momentos especialmente desenvolvidos a partir de alguns dos artistas que fazem parte do cartaz d'O Sol da Caparica.

Para a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, o evento dá um grande sinal de que Almada é o território que acolhe.

"É um festival da diversidade, da tolerância, do acolhimento, é o festival que é a cara de Almada, uma terra de muitos para todos, sem exceção", disse a autarca na conferência de imprensa hoje realizada na praia do Infante, na Costa da Caparica.

Inês de Medeiros frisou que este festival é também importante do ponto de vista económico, dinamizando a economia local, e tem um traço distintivo não só pela música mas também a partilha que promove.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

Os bilhetes para a edição de 2026 estão já à venda com opções que incluem bilhetes diários a 28 euros, passes de dois dias a 48 euros e passes gerais a 92 euros.

Os residentes no concelho de Almada beneficiam de descontos exclusivos, podendo adquirir na Music Mov, na Charneca da Caparica, o pacote família por 155 euros, o passe de dois dias por 42 euros e o bilhete diário por 23 euros.

O passe de quatro dias nesta modalidade esta já esgotado.