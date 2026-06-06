Duffy regressa aos palcos 15 anos depois e após ter sido vítima de agressão sexual

Artista foi raptada, mantida em cativeiro num país estrangeiro, violada e afastou-de da música. Volta no próximo mês e promete apresentar novos temas.

A cantora Duffy anunciou que vai voltar aos palcos no próximo mês. O regresso vai acontecer num concerto secreto e intimista em Londres, 15 anos depois de a galesa, autora do sucesso Mercy, se ter afastado da música, na sequência de uma agressão sexual.

A artista, de 41 anos, revelou há seis anos que foi drogada num restaurante, violada e mantida em cativeiro num país estrangeiro, para onde foi levada de avião, o que a levou a afastar-se dos palcos logo após o lançamento do seu segundo disco, Endlessly, em 2010.

Tudo aconteceu no dia do seu aniversário. "Não me lembro de ter entrado no avião e acordei na parte de trás de um carro. Fui colocada num quarto de hotel, o agressor voltou e violou-me", escreveu a artista num site chamado duffywords.com.

Duffy reconheceu que “não se sentia segura” para apresentar queixa do sucedido à polícia, mas quando alguém ameaçou revelar a história, há seis anos, foi obrigada a contar tudo às autoridades. A artista confessou ainda que ficou “semanas e semanas sem ver ninguém, permanecendo sozinha”. “Achava que a divulgação pública da minha história destruiria completamente a minha vida”.

A sua história será também contada num documentário da Disney+, que será lançado em breve. A cantora alcançou a fama em 2008 após o lançamento do seu álbum de estreia, Rockferry, que chegou ao topo de vendas com o single Mercy. No ano seguinte recebeu um Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop, além de três Brit Awards.

Neste concerto intimista que vai dar em Londres, Duffy promete apresentar músicas novas. O evento terá lugar a 5 de julho.