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Filas na bomba e no salão: os novos carros elétricos, cada vez mais dominantes

Na 8.ª edição do salão do automóvel híbrido e elétrico, sentiu-se o pulso ao setor. Foi um vislumbre quanto ao futuro da eletrificação, com autonomias cada vez maiores e híbridos mais eficientes.

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Filas na bomba e no salão: os novos carros elétricos, cada vez mais dominantes
Markus Almeida 06 de junho de 2026 às 18:00
O Kia EV2 foi apresentado em Portugal no salão Ecar Show Lisboa 2026
O Kia EV2 foi apresentado em Portugal no salão Ecar Show Lisboa 2026 D. R.

Perante a escalada dos preços dos combustíveis, o público acorreu em massa ao Ecar Show Lisboa 2026, que se realizou na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. Correlação não implica causalidade, já se sabe. Mas é muito difícil olhar para a oitava edição do salão dos automóveis híbridos e elétricos, ver que foi a maior de sempre e não encontrar um efeito de causa e consequência.

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