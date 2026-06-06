Filas na bomba e no salão: os novos carros elétricos, cada vez mais dominantes

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Na 8.ª edição do salão do automóvel híbrido e elétrico, sentiu-se o pulso ao setor. Foi um vislumbre quanto ao futuro da eletrificação, com autonomias cada vez maiores e híbridos mais eficientes.
Perante a escalada dos preços dos combustíveis, o público acorreu em massa ao Ecar Show Lisboa 2026, que se realizou na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. Correlação não implica causalidade, já se sabe. Mas é muito difícil olhar para a oitava edição do salão dos automóveis híbridos e elétricos, ver que foi a maior de sempre e não encontrar um efeito de causa e consequência.